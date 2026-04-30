В Башкирии в многодетной семье родился седьмой ребёнок

Вручение свидетельства о рождении седьмого ребёнка в семье Хусаиновых отметили торжественной церемонией в ЗАГСе. Евгения и Ринат Хусаиновы назвали младшего сына Аланом. Документ им вручил глава администрации района Рустам Рахмангулов, отметив, что супруги воспитывают разносторонних и талантливых детей — участников спортивных и культурных мероприятий. Кроме того, отец новорожденного является активным общественником — с самого начала СВО он организует сбор средств и грузов для земляков на СВО и доставляет гумкомвои к месту назначения.