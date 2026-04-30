Какой сегодня праздник: День Весны и Труда

День весны и труда (Первомай) — праздник, который отмечают в России и во многих других странах. Сегодня он ассоциируется с началом весны, отдыхом и майскими каникулами, но у него долгая и насыщенная история. Первые первомайские демонстрации в Российской империи прошли нелегально еще в 1890‑х годах (например, в 1891 году в Петербурге). Рабочие собирались на окраинах и в лесах, чтобы избежать арестов. После 1917 года праздник стал одним из главных государственных в СССР. Его воспринимали как символ равенства и социалистических идеалов. В СССР 1 мая отмечали с размахом: проводили массовые демонстрации на главных площадях, организовывали шествия с флагами и лозунгами. В 1992 году праздник получил новое название — Праздник Весны и Труда. Это было сделано, чтобы снизить его идеологическую нагрузку. Сегодня в России 1 мая остается официальным выходным днем и открывает длинные майские праздники. Также он часто ассоциируется с выездом на природу, шашлыками, дачными работами.