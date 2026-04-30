Почему выгорают те, кто любит свою работу: объяснение HR-эксперта

Даже любимая работа может привести к эмоциональному выгоранию, если человек слишком сильно в нее вовлечен, рассказала HR-эксперт Антонина Болгова. Со временем стирается граница между работой и личной жизнью, а нагрузка начинает ощущаться постоянно. Об этом пишет NEWS.ru.
«Почему выгорание случается даже у тех, кто любит свою профессию? Мы привыкли думать, что этот процесс больше связан с историей о “не своем месте”. Но на практике чаще выгорают те, кто, наоборот, глубоко вовлечен, кому важно и небезразлично», — отметила Болгова.
По словам эксперта, при высокой вовлеченности работа постепенно перестает «заканчиваться» в привычном смысле. Она переходит в мысли, вечернее время и даже выходные. Человек начинает требовать от себя все больше, стараясь работать лучше, быстрее и эффективнее, из-за чего незаметно расходует собственные ресурсы.
Болгова добавила, что первые признаки выгорания проявляются мягко — снижается концентрация, появляется раздражительность и усталость. В такой ситуации важно не усиливать нагрузку, а снизить темп, пересмотреть задачи и оставлять в расписании время для коротких пауз и восстановления.
Ранее доцент Дмитрий Деулин отметил, что трудоголик к 40 годам не сможет хорошо работать из-за выгорания.