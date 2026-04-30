Президент VUSTA Фан Суан Зунг стал почетным профессором МЭИ

Фан Суан Зунг десятилетиями участвует в реализации стратегических энергетических проектов Вьетнама, в том числе строительства АЭС «Ниньтхуан», а также содействует развитию вьетнамско-российского научного сотрудничества. После присвоения звания он поблагодарил коллектив МЭИ и подтвердил готовность содействовать расширению академических обменов, совместных исследований и подготовки кадров для энергетической отрасли обеих стран.