Президент VUSTA Фан Суан Зунг стал почетным профессором МЭИ

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президенту Союза научно-технических ассоциаций Вьетнама (VUSTA), доктору наук Фан Суан Зунгу присвоено звание «Почетный профессор МЭИ» на торжественной церемонии, состоявшейся 30 апреля в НИУ «МЭИ», сообщили в пресс-службе МЭИ.
«Присвоение звания “Почетный профессор МЭИ” — знак глубокого уважения российских ученых и педагогов к коллеге, который на протяжении десятилетий является мостом дружбы между научными сообществами Вьетнама и России», — приводятся в тексте слова ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева.
Звание присвоено по инициативе кафедры атомных электрических станций НИУ «МЭИ». Кандидатуру Фан Суан Зунга представила заведующая кафедрой Марина Хвостова, диплом почетного профессора вручил ректор университета Николай Рогалев.
Фан Суан Зунг десятилетиями участвует в реализации стратегических энергетических проектов Вьетнама, в том числе строительства АЭС «Ниньтхуан», а также содействует развитию вьетнамско-российского научного сотрудничества. После присвоения звания он поблагодарил коллектив МЭИ и подтвердил готовность содействовать расширению академических обменов, совместных исследований и подготовки кадров для энергетической отрасли обеих стран.
В рамках церемонии генеральный директор РД МНТС Дмитрий Протасовский и ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев подписали соглашение о сотрудничестве между двумя организациями. В мероприятии участвовали официальная делегация VUSTA, представители посольства Вьетнама в России и РД МНТС. После церемонии гости посетили музей «ГОЭЛРО», ИГВИЭ, кафедру АЭС и Военно-учебный центр МЭИ.