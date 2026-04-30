В образовательных организациях Дагестана модернизировали ИТ-инфраструктуру

Например, в классах запустили беспроводной Wi-Fi.

Итоги модернизации ИТ-инфраструктуры в образовательных организациях за 2025 год подвели в Республике Дагестан, сообщили администрации главы региона. Внедрение новых и улучшение существующих технологий отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Так, в 2025 году высокотехнологичную среду создали в 1841 здании образовательных организаций. Там модернизировали локальные сети, запустили беспроводной Wi-Fi в классах, установили видеонаблюдение на входах. Подчеркивается, что годовой план был перевыполнен. Кроме того, специалистам также удалось сохранить часть выделенных на проведение работ средств. Деньги были возвращены в казну.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
