Егор Бероев впервые пришел на премьеру с молодой женой Анной Панкратовой

Егор Бероев на закрытой премьере показал гостям свой фильм «Кукла», который снял в качестве режиссера. Главную роль сыграла актриса Анна Панкратова, на которой Бероев недавно женился. Ну и, конечно, она тоже была на показе. Надо сказать, это был первый официальный совместный выход в свет данной пары в качестве мужа и жены. Смотрите видео.