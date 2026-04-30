В Приморье создадут рабочую группу по развитию торговли с КНДР

Новая рабочая группа, которая займется наращиванием товарооборота с Северной Кореей, появится при экспортном совете Приморского края, что соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в агентстве проектного управления региона.
Перспективы торгового сотрудничества и задачи развития внешнеэкономической деятельности обсудили на заседании совета. В функции группы войдут консультационная помощь предпринимателям, разработка рекомендаций по увеличению экспорта, анализ и предложения по изменению регламентов с учетом специфики торговли с КНДР. В состав войдут представители бизнеса, участвующие в совместных проектах с республикой.
Также в 2026 году завершится строительство автомобильного моста на российско-корейской границе и откроется автомобильное сообщение между приморским Хасаном и корейским Туманганом. Это означает формирование нового логистического маршрута и прямого доступа в торгово-экономическую зону Расон.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.