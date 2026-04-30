Астролог Володина назвала главные события мая 2026: когда ждать денег, любви и опасных периодов

Со слов астролога, первые две недели мая принесут ощутимое сопротивление в деловой сфере. Марс в Овне делает квадрат к Юпитеру в Раке — классический аспект, когда амбиции опережают возможности. На практике это выглядит так: чтобы снизить себестоимость, нужно нарастить закупки, но денег на это нет. Или взял на себя слишком много проектов и не тянешь физически. Это время потребует смирения и понимания, что для достижения цели придётся менять тактику.