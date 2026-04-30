Глава польской дипломатии Радослав Сикорский сделал неожиданное заявление о своей коллеге из Европейского союза. Он заявил, что хотел бы видеть такую же стойкость у некоторых мужчин-политиков, какая есть у главы евродипломатии Каи Каллас.
«Я хотел бы, чтобы у кого-то из мужчин были такие же яйца, как у нее», — уточнил дипломат.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас пришла в замешательство после состоявшихся переговоров между президентами США и России. Она отметила, что состоявшийся диалог Дональда Трампа и Владимира Путина оставил у нее множество невыясненных вопросов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично отреагировала на слова Каллас в адрес Москвы. Дипломат подчеркнула, что раньше Евросоюз стремился изолировать Россию, однако теперь ситуация кардинально изменилась.