«Такие же яйца, как у неё»: глава МИД Польши сделал странный комплимент Каллас

Глава польской дипломатии Радослав Сикорский сделал неожиданное заявление о своей коллеге из Европейского союза. Он заявил, что хотел бы видеть такую же стойкость у некоторых мужчин-политиков, какая есть у главы евродипломатии Каи Каллас.