МВД России не желает снижать нештрафуемый порог превышения скорости

Об этом заявила официальный представитель ведомства.

Источник: Клопс.ru

МВД РФ выступает против снижения нештрафуемого порога превышения скорости при фиксации нарушения камерами с 20 км/ч до 2−3 км/ч. Как сообщает РИА Новости, об этом в четверг, 30 апреля, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она отметила, что в СМИ и интернете появилась и начала активно обсуждаться новость о появлении технической возможности снизить нештрафуемый порог превышения скорости при фиксации нарушения камерами с 20 км/ч до 2−3 км/ч.

«В связи с этим хотелось бы напомнить, что МВД России неоднократно и последовательно выступало категорически против такой инициативы. Более того, ведомство призывало к корректировке скоростного режима на федеральных трассах для повышения разрешенной скорости движения», — отметила Ирина Волк.

В Калининграде начали устанавливать искусственные дорожные неровности для повышения безопасности на улицах.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше