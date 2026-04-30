МВД России не желает снижать нештрафуемый порог превышения скорости

МВД РФ выступает против снижения нештрафуемого порога превышения скорости при фиксации нарушения камерами с 20 км/ч до 2−3 км/ч. Как сообщает РИА Новости, об этом в четверг, 30 апреля, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Она отметила, что в СМИ и интернете появилась и начала активно обсуждаться новость о появлении технической возможности снизить нештрафуемый порог превышения скорости при фиксации нарушения камерами с 20 км/ч до 2−3 км/ч.
«В связи с этим хотелось бы напомнить, что МВД России неоднократно и последовательно выступало категорически против такой инициативы. Более того, ведомство призывало к корректировке скоростного режима на федеральных трассах для повышения разрешенной скорости движения», — отметила Ирина Волк.
В Калининграде начали устанавливать искусственные дорожные неровности для повышения безопасности на улицах.