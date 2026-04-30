В Ростове подсчитали стоимость шашлыка на майские праздники

В преддверии майских праздников многие жители Ростова покупают мясо для шашлыка. Цены на него узнала «Панорама Ростова-на-Дону».
За килограмм свинины на рынке просят от 500 до 700 рублей. В магазинах товар будет стоить на 80−200 рублей дешевле. При этом за килограмм готового шашлыка придется заплатить 2,5 тысячи рублей и больше.
Цена килограмма куриной тушки в магазинах варьируется от 240 до 400 рублей. На рынках ассортимент птицы больше, но и цена на 100−200 рублей выше. Баранина обойдется в сумму от 750 до 1000 рублей за кило, но продается она преимущественно на рынке. В магазинах ее практически не найти.
Кроме того, на прилавках магазинов появился широкий ассортимент наборов для шашлыка — куски свинины или курицы в маринаде. Однако у этого товара есть недостаток. Например, упаковка со свининой весом 992 грамма стоит 367 рублей. Но если слить из нее маринад — она станет легче на 200−250 граммов. А платил человек за мясо.
