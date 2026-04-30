В США пройдут первые в истории гонки сперматозоидов за приз в 100 тысяч долларов

Сан-Франциско, как сообщает Клопс, готовится к необычному турниру: в мае в городе впервые в истории пройдут гонки сперматозоидов. Инициаторами события выступила команда организаторов, вдохновленная поиском «самого здорового человека на планете». Информацию об этом уникальном чемпионате распространило издание NY Post, а детали проекта уже вызвали бурную дискуссию в научных кругах и социальных сетях.
Точное место проведения держится в секрете, однако известно, что на микроскопической гоночной трассе встретятся 128 образцов биоматериала, присланных мужчинами из разных уголков мира. Организаторы подчеркивают, что их цель — не эпатаж, а определение физиологического лидера с помощью спортивного принципа. В рекламном ролике чемпионата прозвучала амбициозная фраза: «Мы ищем самого здорового человека на свете».
Процесс подготовки участников максимально автоматизирован. Добровольцам заранее высылают специальные наборы для сбора материала дома. После отправки образцов по почте лаборатория проводит необходимую обработку, включающую инкубацию, пипетирование и центрифугирование. Главное действо развернется на индивидуальных микрофлюидных дорожках длиной всего около 0,000508 миллиметра, где скорость движения станет решающим фактором победы.
Победитель этих необычных состязаний будет определен по самому быстрому перемещению клетки, а главная мотивация для всех 128 участников — солидный денежный приз в размере 100 тысяч долларов. Организаторы надеются, что чемпионат привлечет внимание к вопросам мужского репродуктивного здоровья и, как допускает американская газета, ляжет в основу новой спортивной дисциплины будущего.
