Шашлык и алкоголь: врач объяснила, чем это сочетание опасно для желудка

Майские застолья с шашлыками могут обернуться проблемами для здоровья, особенно если сочетать жирное мясо с алкоголем, рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Инга Колесник. Это повышает нагрузку на желудок и может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Об этом пишет NEWS.ru.
«С майскими пикниками важно быть осторожными тем людям, у кого есть желчнокаменная болезнь, панкреатит, ГЭРБ и функциональные расстройства. В этих случаях избыток жирного мяса и алкоголя может спровоцировать обострение заболевания», — отметила врач.
Колесник посоветовала не приходить к столу слишком голодными, начинать еду с овощей и не смешивать мясные блюда с алкоголем. Также важно есть медленно и делать паузы, чтобы снизить нагрузку на пищеварительную систему.
Диетолог Екатерина Бурляева объяснила, чем жестче мясо, тем кислее должен быть маринад для шашлыка. Самый калорийный шашлык получится из баранины, в ней больше всего жира.