На Дону 64 тонны мяса птицы отправили на экспорт

Управление Россельхознадзора сообщает об успешном оформлении на экспорт трёх партий птицеводческой продукции из Ростовской области в период с 20 по 24 апреля 2026 года. Общий вес отгруженной продукции составил 64 тонны.
Распределение партий по странам‑импортёрам:
Узбекистан — 19 тонн;
Таджикистан — 19 тонн;
Саудовская Аравия — 26 тонн.
Вся продукция прошла комплексную проверку в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». По результатам исследований мясо птицы признано безопасным в ветеринарно‑санитарном отношении и соответствует требованиям законодательства стран‑импортёров. Проверка законности происхождения продукции не выявила нарушений. Разрешение на вывоз было выдано через систему «Аргус».