Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону 64 тонны мяса птицы отправили на экспорт

Управление Россельхознадзора сообщает об успешном оформлении на экспорт трёх партий птицеводческой продукции из Ростовской области в период с 20 по 24 апреля 2026 года. Общий вес отгруженной продукции составил 64 тонны.

Распределение партий по странам‑импортёрам:

Узбекистан — 19 тонн;

Таджикистан — 19 тонн;

Саудовская Аравия — 26 тонн.

Вся продукция прошла комплексную проверку в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». По результатам исследований мясо птицы признано безопасным в ветеринарно‑санитарном отношении и соответствует требованиям законодательства стран‑импортёров. Проверка законности происхождения продукции не выявила нарушений. Разрешение на вывоз было выдано через систему «Аргус».