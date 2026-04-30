Ученые Петербурга начали создавать химические материалы с помощью 3D-печати

Сотрудники Передовой инженерной школы Санкт-Петербургского государственного университета начали работу по получению углеродных блочных изделий с применением аддитивных технологий, сообщили в вузе. Исследования ведутся в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Методика позволяет создавать конструкцию сорбентов послойным формированием, управляя внутренним строением материала и заранее задавая его эксплуатационные свойства. Сорбционно-активные материалы способны поглощать и концентрировать разнообразные вещества. Они используются для очистки и осушки газовых сред, защиты оборудования и дыхательных систем. Обычные насыпные гранулы разрушаются от вибраций и колебаний давления. Использование блочной конструкции, особенно с сотовой структурой, увеличивает механическую прочность и уменьшает гидравлическое сопротивление.
Для создания таких изделий предложены методы 3D-печати, включая DIW-печать пастами, стереолитографию (SLA) и селективное лазерное спекание (SLS). Подобные аддитивные технологии открывают новый этап в разработке сорбционных систем, позволяя создавать компактные и долговечные установки для промышленной очистки газовых сред.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.