В Белгороде продают складской комплекс, близкий владельцу «Азовстали»

В состав комплекса входят земельный участок площадью 75,3 тыс. кв. м, 23 объекта недвижимости (в том числе административно-бытовой корпус, склады, гаражи и другие строения), движимое имущество (включая два передвижных домика и шесть кранов), а также товарно-материальные ценности в общей сложности на 1,4 млн руб. Совокупная площадь помещений достигает 9,2 тыс. кв. м. По собственным данным, склады занимают 4,5 тыс. и 2,1 тыс. кв. м, отапливаемый гараж — 459 кв. м. Основные здания построены в 1964—1997 годах, их физическое состояние оценивается как удовлетворительное. Комплекс подключен к электроснабжению, отоплению, водоснабжению и водоотведению. Транспортная доступность объекта обеспечена собственным подъездным железнодорожным путем протяженностью 2 км, который примыкает к участку и дает прямой выход на магистральную сеть.