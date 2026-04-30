Депутат Толмачев: при недопуске к ЕГЭ можно обратиться в конфликтную комиссию

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев напомнил, что если школьника не допустили на ЕГЭ из-за отказа сдать запрещенную вещь, он может обратиться в конфликтную комиссию.
Рособрнадзор запрещает физический досмотр школьников, организаторы не имеют права касаться ни самих учеников, ни их вещей. Но школьники проходят через рамки металлодетектора.
Если устройство сработало, школьник должен продемонстрировать предмет, вызвавший сигнал, но решение о сдаче вещи остается за ним. Он может передать предмет родителям, если они рядом или отдать организаторам на хранение.
При этом, если рамка среагировала на телефон и наушники — их нужно сдать, а вот если это медицинский прибор, то его конфисковать нельзя. Но в случае конфликтной ситуации, если школьник отказывается сдавать спорный предмет, его могут не пустить на ЕГЭ.
В случае недопуска экзамен можно пересдать в резервные сроки, а если родители или сам ученик не согласны с решением, они вправе обратиться в конфликтную комиссию. Апелляция подается прямо на месте проведения экзамена через представителя государственной экзаменационной комиссии, которая рассматривает только вопросы, связанные с процедурой проведения экзамена.
— ГЭК передает апелляцию в конфликтную комиссию, которая рассматривает ситуацию с привлечением свидетелей, использованием видеозаписей. Однако, в любом случае недопуск к экзамену автоматически означает перенос сдачи на резервные даты, — сказала депутат в беседе с Газета.ru.
Ранее депутат Госдумы Нина Останина в беседе с Life.ru прокомментировала решение Роспотребнадзора запретить личный досмотр школьников перед сдачей ЕГЭ. Парламентарий назвала это событие «маленькой победой» в защите прав детей и родителей.
