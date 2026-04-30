Плата за наем и содержание жилья изменится в Нижнем Новгороде с 1 июля

Базовая ставка платы за наем жилого помещения станет единой для всего города и составит 142,98 рубля за квадратный метр. При этом итоговая сумма в квитанциях не будет рассчитываться только из этой базы. При начислении платы за наем дополнительно учтут характеристики жилья: материал стен, срок эксплуатации дома, планировку квартиры, вид благоустройства и расположение многоквартирного дома. В результате для нижегородцев рост платы за наем составит от 45,54 до 118,26 рубля в месяц в зависимости от площади жилья. В Кстове изменение будет скромнее — от 41,91 до 96,66 рубля.