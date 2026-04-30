20,5 млн руб получат воронежские культурные проекты из федерального бюджета

В номинации «Культурный код» средства выделили на пять проектов. Почти 674 тыс руб получит Централизованная библиотечная система Воронежа на «Стукалинские чтения» — это литературный конкурс-фестиваль для начинающих авторов. На реализацию выставки «Стены говорят» 3,5 млн руб получит «Центр изучения и охраны пещер» — это будет экспозиция пещерных граффити, включающая мультимедийные технологии. «Новый театр» получит почти 700 тыс руб на создание постановки для подростков «Практика взросления». 986,5 тыс руб выделили Поворинскому обществу инвалидов на фестиваль «Пуховая канитель». 5,7 млн руб выделили на организацию фольклорно-ремесленного фестиваля «Русь песенная, Русь мастеровая 2.0».