Школьники из Приморья стали лучшими на международном «Кубке Дружбы»

В турнире по волейболу участвовали спортсмены из России и других стран, включая Болгарию, Монголию, Сирию и Китай.

Источник: Национальные проекты России

Команда «Орбита» из школы № 5 Лесозаводска в Приморском крае одержала победу на международном турнире по волейболу «Кубок Дружбы» среди юношей до 14 лет, сообщили в агентстве проектного управления региона. Развитие детско-юношеского спорта соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети».

Соревнования прошли с 20 по 27 апреля в Новосибирске, рассказали в краевом минспорте. В них участвовали спортсмены из 19 регионов России и 9 команд из Абхазии, Болгарии, Казахстана, Китая, Монголии, Сирии, Турции, Узбекистана и Белоруссии. Приморский край представляла сборная под руководством тренера Сергея Сукова. В семи проведенных матчах юные волейболисты не потерпели ни одного поражения, а в финале обыграли клуб «Бэрх» из Монголии.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

