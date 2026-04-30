Школьники из Приморья стали лучшими на международном «Кубке Дружбы»

Соревнования прошли с 20 по 27 апреля в Новосибирске, рассказали в краевом минспорте. В них участвовали спортсмены из 19 регионов России и 9 команд из Абхазии, Болгарии, Казахстана, Китая, Монголии, Сирии, Турции, Узбекистана и Белоруссии. Приморский край представляла сборная под руководством тренера Сергея Сукова. В семи проведенных матчах юные волейболисты не потерпели ни одного поражения, а в финале обыграли клуб «Бэрх» из Монголии.