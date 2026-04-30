Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд изъял у экс-главы таможни Подмосковья имущества на полмиллиарда рублей

Ранее прокуратура подала иск об изъятии активов Романовского.

Источник: Комсомольская правда

Суд Зеленограда Московской области удовлетворил антикоррупционный иск об изъятии движимого и недвижимого имущества к бывшему начальнику Московской областной таможни ФТС РФ Вячеславу Романовскому на общую сумму 500 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

«Суд обратил в доход государства объекты недвижимого имущества в Ставрополе, автомобили. Решение обращено к немедленному исполнению», — отметили в публикации.

По данным агентства, суд также взыскал с ответчиков денежные средства в размере 60 млн рублей и госпошлину в размере 900 тысяч рублей.

Как писал сайт KP.RU, 15 апреля прокуратура потребовала изъять активы на 500 млн рублей у Романовского, членов его семьи и доверенных лиц и обратить их в доход государства. В иске указывалось 56 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе жилые и нежилые помещения, земельные участки, автомобили премиум-класса.