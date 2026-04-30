Суд изъял у экс-главы таможни Подмосковья имущества на полмиллиарда рублей

Суд Зеленограда Московской области удовлетворил антикоррупционный иск об изъятии движимого и недвижимого имущества к бывшему начальнику Московской областной таможни ФТС РФ Вячеславу Романовскому на общую сумму 500 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.
«Суд обратил в доход государства объекты недвижимого имущества в Ставрополе, автомобили. Решение обращено к немедленному исполнению», — отметили в публикации.
По данным агентства, суд также взыскал с ответчиков денежные средства в размере 60 млн рублей и госпошлину в размере 900 тысяч рублей.
Как писал сайт KP.RU, 15 апреля прокуратура потребовала изъять активы на 500 млн рублей у Романовского, членов его семьи и доверенных лиц и обратить их в доход государства. В иске указывалось 56 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе жилые и нежилые помещения, земельные участки, автомобили премиум-класса.