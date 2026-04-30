Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге продают легендарную дачу Фаберже: во сколько оценили «Малый Эрмитаж»

В Петербурге дачу Фаберже выставили на продажу за почти 47 миллионов рублей.

В Северной столице на торги выставили легендарную дачу Фаберже, которую также называют «Малым Эрмитажем». Стартовая цена этого исторического объекта составила почти 47 миллионов рублей. Как сообщает «КП-Санкт-Петербург», покупателю предлагают не только здания площадью три тысячи квадратов, но и право аренды на землю размером почти в 8 гектаров.

Согласно информации на электронной площадке, аукцион намечен на 19 июня. Организаторы уточняют, что заявки от желающих будут принимать до 15 июня включительно.

История этого особняка неразрывно связана с именем знаменитого ювелира. Проект усадьбы разработал архитектор Карл Шмидт, изначально создав строение в стиле английского коттеджа. Позже, в 1908 году, здание перестроили в модном тогда стиле модерн, а внутри находилась богатая коллекция искусств, собранная Агафоном Фаберже.

Революционные события не пощадили роскошное поместье. После 1917 года дачу национализировали, а в 1919-м разграбили. В советский период в здании размещались санатории и детские лагеря, что привело к серьёзному изменению первоначальной внутренней планировки.

Нового хозяина ждут не только права, но и серьезные обязательства. Победителю аукциона предстоит провести полную реставрацию объекта культурного наследия. Завершить все работы необходимо к февралю 2029 года, строго соблюдая установленные нормы.

Интерес к этой даче проявили и известные люди. Ещё в сентябре 2025 года фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская запланировали крупную покупку, присмотрев себе этот самый особняк в Левашово под Петербургом. Звездная пара не испугалась даже того, что памятник архитектуры сейчас находится в разрушенном состоянии.