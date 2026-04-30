В Петербурге продают легендарную дачу Фаберже: во сколько оценили «Малый Эрмитаж»

В Северной столице на торги выставили легендарную дачу Фаберже, которую также называют «Малым Эрмитажем». Стартовая цена этого исторического объекта составила почти 47 миллионов рублей. Как сообщает «КП-Санкт-Петербург», покупателю предлагают не только здания площадью три тысячи квадратов, но и право аренды на землю размером почти в 8 гектаров.
Согласно информации на электронной площадке, аукцион намечен на 19 июня. Организаторы уточняют, что заявки от желающих будут принимать до 15 июня включительно.
История этого особняка неразрывно связана с именем знаменитого ювелира. Проект усадьбы разработал архитектор Карл Шмидт, изначально создав строение в стиле английского коттеджа. Позже, в 1908 году, здание перестроили в модном тогда стиле модерн, а внутри находилась богатая коллекция искусств, собранная Агафоном Фаберже.
Революционные события не пощадили роскошное поместье. После 1917 года дачу национализировали, а в 1919-м разграбили. В советский период в здании размещались санатории и детские лагеря, что привело к серьёзному изменению первоначальной внутренней планировки.
Нового хозяина ждут не только права, но и серьезные обязательства. Победителю аукциона предстоит провести полную реставрацию объекта культурного наследия. Завершить все работы необходимо к февралю 2029 года, строго соблюдая установленные нормы.
Интерес к этой даче проявили и известные люди. Ещё в сентябре 2025 года фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская запланировали крупную покупку, присмотрев себе этот самый особняк в Левашово под Петербургом. Звездная пара не испугалась даже того, что памятник архитектуры сейчас находится в разрушенном состоянии.