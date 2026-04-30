«Радио Судного дня» передало новое сообщение впервые за пять дней

Первое сообщение спустя 5 дней затишья прозвучало на «Радио Судного дня».

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сигнал «Сексофай» прозвучал в четверг спустя пять дней затишья, в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня».

Соответствующее сообщение зафиксировали в 18.58 мск четверга в Telegram-канале «УВБ-76 логи», в котором публикуются все сигналы и сообщения «Радио Судного дня». Последнее сообщение было опубликовано 25 апреля.

УВБ-76 — военная радиостанция, которую создали в 1970-х годах. С того времени она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «Жужжалкой».