«Радио Судного дня» передало новое сообщение впервые за пять дней

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сигнал «Сексофай» прозвучал в четверг спустя пять дней затишья, в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня».
Соответствующее сообщение зафиксировали в 18.58 мск четверга в Telegram-канале «УВБ-76 логи», в котором публикуются все сигналы и сообщения «Радио Судного дня». Последнее сообщение было опубликовано 25 апреля.
УВБ-76 — военная радиостанция, которую создали в 1970-х годах. С того времени она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «Жужжалкой».