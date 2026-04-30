Конкурс НЦМУ выиграли научные центры долголетия, полезной нагрузки и суверенитета

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Научные центры в области здорового долголетия, полезной бортовой нагрузки и ценностного суверенитета победили в очередном конкурсе на предоставление субсидии научным центрам мирового уровня (НЦМУ). Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
«Под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко состоялось заседание президиума Комиссии по научно-технологическому развитию России (НТР). На нем были подведены итоги конкурсного отбора на предоставление субсидии научным центрам мирового уровня. Победителями стали НЦМУ “Медицина здорового долголетия и когнитивные технологии”, “Бортовая полезная нагрузка”, “Ценностный суверенитет. Социальные технологии развития и защиты ценностно устойчивой личности в эпоху глобального риска”, — отметили в пресс-службе.
Всего на конкурс поступило 37 заявок. Каждая заявка прошла экспертизу Научно-технического совета под руководством президента Российской академии наук Геннадия Красникова. «Реализация программ развития трех новых центров позволит внести существенный вклад в укрепление социокультурной составляющей российского общества, обеспечение здорового долголетия и персонализированной медицины, а также будет способствовать достижению технологического лидерства в области интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем», — отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, чьи слова приводит пресс-служба вице-премьера.
О победителях.
Так, НЦМУ «Медицина здорового долголетия и когнитивные технологии» будет заниматься исследованиями и разработками в сфере продолжительности жизни. Его координатором выступит Российский центр неврологии и нейронаук, а в состав войдут Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского. НЦМУ «Бортовая полезная нагрузка» будет развивать технологии для космических аппаратов. Его координатором станет Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН, участниками — Сибирский федеральный университет, МИРЭА и Московский институт электронной техники.
НЦМУ «Ценностный суверенитет. Социальные технологии развития и защиты ценностно устойчивой личности в эпоху глобального риска» займется, в частности, разработкой научной модели ценностного суверенитета и созданием диагностического комплекса. Координатор центра — МГИМО МИД России, участники — Московский государственный лингвистический университет, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, Институт всеобщей истории РАН.
«Наш президент Владимир Владимирович Путин своим указом закрепил приоритетные направления научно-технологического развития — они имеют ключевое значение для качества жизни людей в нашей стране и ее лидерства. Для разработки прорывных технологий по этим направлениям в России создаются научные центры мирового уровня. Благодаря отбору их количество увеличится до 13. Каждому центру будет предоставляться субсидия до 320 млн рублей ежегодно», — рассказал Чернышенко.