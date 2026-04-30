Конкурс НЦМУ выиграли научные центры долголетия, полезной нагрузки и суверенитета

Так, НЦМУ «Медицина здорового долголетия и когнитивные технологии» будет заниматься исследованиями и разработками в сфере продолжительности жизни. Его координатором выступит Российский центр неврологии и нейронаук, а в состав войдут Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского. НЦМУ «Бортовая полезная нагрузка» будет развивать технологии для космических аппаратов. Его координатором станет Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН, участниками — Сибирский федеральный университет, МИРЭА и Московский институт электронной техники.