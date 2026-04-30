Magusa: Россиянина арестовали за нападение на полицейских на Кипре

Суд арестовал россиянина за нападение на полицейских в Турецкой Республике Северного Кипра. Об этом сообщает агентство Magusa.
По информации источника, инцидент произошел во вторник, 28 апреля, вскоре после прибытия туриста в признанную только Турцией республику. Отмечается, что правоохранительные органы заметили в Гирне нетрезвого иностранца.
Утверждается, что россиянин отказался сдать тест на алкоголь, после чего стал громко кричать и вызвал у местных жителей страх и панику. Полиция, как сообщается, только с трудом смогла задержать россиянина. Суд арестовал мужчину на сутки по обвинениям в нападении на полицейских при исполнении.
«Полицейский Мухаммед Эркан рассказал суду, что турист сжал двумя руками горло другого сотрудника полиции. Еще один полицейский пытался вмешаться, но подозреваемый жестко отодвинул его, сломав палец мужчине», — говорится в материале.
