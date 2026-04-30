Красивые, яркие, классические и веселые открытки на 1 Мая и поздравления с праздником

Праздник Весны и Труда уходит корнями в XIX век, когда рабочие в разных странах мира начали бороться за свои права: восьмичасовой рабочий день, достойные условия труда, наличие выходных. В дореволюционной России рабочие собирались на маевки — так называли нелегальные собрания представителей рабочего движения. После Октябрьской революции 1917 года 1 мая получило статус государственного праздника, который назывался День Интернационала.