В Алтайском крае открылась первая профессиональная аэротруба

Компания «Терминал» при поддержке центра «Мой бизнес» Алтайского края запустила в Барнауле первую в регионе профессиональную аэротрубу. Предпринимателям оказывают подобную помощь по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в краевом управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
Новый аттракцион-тренажер задает стандарт активного отдыха: полеты проходят в контролируемой среде под наблюдением профессиональных инструкторов. Услуга доступна для детей от семи лет. Гарантийная поддержка центра «Мой бизнес» обеспечила компании необходимую часть залогового покрытия по кредиту. Средства были направлены на приобретение аэродинамического комплекса.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.