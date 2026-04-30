Тело нашли в ванной: раскрыты подробности смерти актрисы Мироновой из «Реальных пацанов»

Заслуженная артистка России Наталья Миронова, известная по роли в сериале «Реальные пацаны», скончалась на 56-м году жизни. Близкие поделились подробностями произошедшего.

Заслуженная артистка России Наталья Миронова, известная по роли в сериале «Реальные пацаны», скончалась на 56-м году жизни. Близкие поделились подробностями произошедшего.

— 28-го апреля Наташа вышла из театра в десять вечера, после репетиции, зашла еще в магазин — все было хорошо… Сосед потом сказал, что слышал ее ночью: она очень сильно кашляла. Потом, говорит, все стихло. И вот, предположительно, Наташа умерла ночью, — рассказала ее подруга Светлана Черная.

На следующий день сотрудникам МЧС пришлось взламывать дверь. Тело актрисы нашли в ванной.

Мать Мироновой умерла незадолго до нее самой — 12 апреля. Черная уточнила, что в последний раз говорила с Мироновой как раз о ее матери.

— Я предложила потом прийти к ней, поддержать ее. Наташа ответила: «Не переживай за меня, я вся в работе, мне даже некогда поскорбеть». Наверное, Наташа не могла поплакать, все держала в себе: и спектакли, и переживания за маму. У них была очень дружная семья — всегда все вместе, все время в театре, все друг с другом. Может быть, она так и не дала волю чувствам, все в себе замкнула, — приводит ее слова Aif.ru.

Миронова скончалась в возрасте 55 лет. В пресс-службе Лысьвенского театра драмы имени Анатолия Савина отметили, что о смерти артистки стало известно в среду. У нее оторвался тромб.

