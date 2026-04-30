На станции «Восток» в Антарктиде построят кернохранилище для образцов древних льдов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Новое кернохранилище для образцов древних льдов будет создано на российской станции «Восток» в Антарктиде в ближайшие годы. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров.
«Мы сейчас строим новое кернохранилище. У нас архив полученных кернов хранится в Антарктиде — а это лед возрастом более 1 млн лет. И мы сейчас подготавливаем специальное кернохранилище, где все керны будут упорядоченно храниться. При необходимости провести какие-то работы мы возим их сюда, в лабораторию изменений климата и окружающей среды, где проводим необходимые исследования», — сказал он.
Как пояснил Макаров, отвечая на вопрос ТАСС, добытые образцы древнего льда оставляют на хранение в Антарктиде, поскольку там проще всего создать для них подходящие условия.
«Там постоянная температура минус 55 градусов, и нам не нужно никакую инфраструктуру строить, допустим, морозильники, здесь. Чтобы эти керны хранить, мы используем естественный холод Антарктиды. Ежегодно часть образцов мы забираем оттуда, поработаем с ними и возвращаем», — отметил он.
Пятикилометровая коллекция.
По данным директора ААНИИ, сейчас накоплено около 5 км образцов льда. «По объемам у нас там чуть больше 5 км кернов хранится. Это такие трубы длиной чуть больше метра. Они подписаны, пронумерованы и будут храниться на стеллажах, чтобы их не утратить», — сообщил Макаров.
По его словам, коллекция кернов будет пополняться по мере бурения новых скважин над озером Восток.
«Сейчас коллекция не пополняется, потому что нет бурения. Она пополняется только за счет керна, который мы получаем в рамках программы сверхглубокого бурения над озером. Когда будем продолжать, будет пополняться», — сказал он.
Старые хранилища.
Как рассказал на пресс-конференции начальник станции «Восток» 70-й российской антарктической экспедиции (РАЭ) Дмитрий Башмашников, действующие на сегодня хранилища кернов не соответствуют требованиям.
«На данный момент все кернохранилища находятся под снегом. Они очень старые, доступ в них затруднен. Сами конструкции требуют внимания, есть небольшие деформации. В ближайшие годы нужно менять место хранения», — сказал ученый.
Он сообщил, что строительство нового кернохранилища уже началось, оно идет поэтапно. «Будем работать, и в ближайшие годы перенесем керны в новое кернохранилище, где будет безопасно и удобно работать специалистам», — отметил он.