Умер немецкий художник и скульптор Георг Базелиц

Настоящее имя — Ханс-Георг Керн. Он родился в 1938 году в Дойчбазелице в Саксонии. Художник сменил имя в 1961 году, взяв фамилию в честь родного города. Работы Георга Базелица привлекли внимание общественности в 1963 году. Тогда в Германии изъяли из галереи его картины «Большая ночь насмарку» и «Обнаженный человек» на сексуальную тематику и начали судебное разбирательство.