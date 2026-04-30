Умер немецкий художник и скульптор Георг Базелиц

Немецкий художник и скульптор Георг Базелиц умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Der Spiegel. Художник известен картинами, на которых фигуры изображены вверх ногами.
Настоящее имя — Ханс-Георг Керн. Он родился в 1938 году в Дойчбазелице в Саксонии. Художник сменил имя в 1961 году, взяв фамилию в честь родного города. Работы Георга Базелица привлекли внимание общественности в 1963 году. Тогда в Германии изъяли из галереи его картины «Большая ночь насмарку» и «Обнаженный человек» на сексуальную тематику и начали судебное разбирательство.
Художник начал использовать прием перевернутого изображения с картин «Человек на дереве» (1968) и «Лес вниз головой» (1969). «Порядок, при котором небо находится сверху, а земля снизу — лишь договоренность, к которой мы все привыкли, но в которую мы совершенно не обязаны верить», — говорил Георг Базелиц.
Международную известность художник приобрел в начале 1980-х, когда его работы начали выставлять в том числе в США. В 2004 году Георг Базелиц получил премию Praemium Imperiale.