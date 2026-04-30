Во Владивостоке прошел фестиваль ГТО среди школьников

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников Приморского края прошел во Владивостоке, сообщили в агентстве проектного управления региона. Проведение турнира отвечает задачам государственной программы «Спорт России».
Соревнования состоялись с 21 по 23 апреля. Участие в них приняли команды из 17 муниципальных образований края. Среди городских округов победу одержали ребята из Партизанска, второе место занял город Артем, третье — Владивосток. Среди муниципальных округов первенствовал Дальнегорский округ, опередив Партизанский и Надеждинский округа.
В личном зачете среди мальчиков четвертой возрастной ступени победил Денис Хлебников из Дальнегорска. Среди девочек в этой же категории сильнейшей стала Варвара Жук из Владивостока. Среди юношей и девушек пятой ступени лучший результат показали Егор Усатюк и Мария Усольцева из города Артема. На мероприятии золотые знаки отличия также вручили приморцам, ранее успешно выполнившим нормативы комплекса.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.