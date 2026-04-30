Весенний карачун: россияне стали реже покупать шашлык

Апрельское похолодание и бережливость россиян, как выяснил КоммерсантЪ, лишили продавцов шашлыка привычного весеннего бума. С 1 по 26 апреля 2026 года розничные продажи мяса для жарки на мангале сократились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики, зафиксировавшие одновременное снижение спроса на все основные товары для пикника — от мангалов до шампуров.
Прохладная погода в начале месяца и общее снижение потребительской активности привели к тому, что продажи сопутствующих товаров также ушли в минус. Спрос на мангалы упал на 11% год к году, на розжиг и древесный уголь — на 10% и 4% соответственно. Даже шампуры, казалось бы, незаменимый атрибут любого выезда на природу, лишились 6% покупателей. Этот тренд резко контрастирует с весной 2025 года, когда отрасль, наоборот, рапортовала о росте продаж на 30% и более.
Середина весны и майские праздники традиционно считаются пиком сезона шашлыка, и текущее снижение спроса создает для производителей ощутимые операционные риски. Увеличение складских запасов и необходимость корректировать логистику могут негативно сказаться на финансовых результатах бизнеса.
При этом не все участники рынка разделяют пессимистичные прогнозы. Есть те, кто считает, что активная фаза спроса еще впереди. Однако в условиях ограниченного спроса у производителей практически нет возможности для повышения цен — средний чек на шашлык вырос лишь на 4%, до 659 рублей, а шашлык из индейки и вовсе подешевел на 10%.
