Терапевт рассказала, какие признаки указывают на дефицит железа

Терапевт Тен: слабость и одышка могут говорить о нехватке железа.

Источник: Комсомольская правда

Дефицит железа часто развивается незаметно, но организм уже подает сигналы задолго до серьезных изменений в анализах. Среди первых признаков — слабость, одышка и бледность кожи, рассказала терапевт Зарема Тен. Об этом пишет NEWS.ru.

«Железо — основа гемоглобина, который является переносчиком кислорода. Его дефицит — самая распространенная алиментарная анемия в мире», — отметила врач.

По словам специалиста, нехватка железа может проявляться не только усталостью и головокружением. У человека могут появляться темные круги под глазами, бледные слизистые, «мушки» перед глазами, а также необычные вкусовые пристрастия. Иногда меняется и состояние ногтей. Они становятся более тонкими и могут приобретать ложкообразную форму.

В группу риска входят женщины с обильными менструациями, дети в период активного роста, доноры и люди, которые не употребляют мясные продукты. Врач посоветовала при появлении подобных симптомов не откладывать обследование.

Прежде KP.RU писал, что дефицит железа у детей может долго оставаться незамеченным, но при этом заметно влиять на самочувствие, поведение и даже успеваемость ребенка.