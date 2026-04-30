Терапевт рассказала, какие признаки указывают на дефицит железа

По словам специалиста, нехватка железа может проявляться не только усталостью и головокружением. У человека могут появляться темные круги под глазами, бледные слизистые, «мушки» перед глазами, а также необычные вкусовые пристрастия. Иногда меняется и состояние ногтей. Они становятся более тонкими и могут приобретать ложкообразную форму.