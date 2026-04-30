Терапевт рассказала, какие признаки указывают на дефицит железа

Дефицит железа часто развивается незаметно, но организм уже подает сигналы задолго до серьезных изменений в анализах. Среди первых признаков — слабость, одышка и бледность кожи, рассказала терапевт Зарема Тен. Об этом пишет NEWS.ru.
«Железо — основа гемоглобина, который является переносчиком кислорода. Его дефицит — самая распространенная алиментарная анемия в мире», — отметила врач.
По словам специалиста, нехватка железа может проявляться не только усталостью и головокружением. У человека могут появляться темные круги под глазами, бледные слизистые, «мушки» перед глазами, а также необычные вкусовые пристрастия. Иногда меняется и состояние ногтей. Они становятся более тонкими и могут приобретать ложкообразную форму.
В группу риска входят женщины с обильными менструациями, дети в период активного роста, доноры и люди, которые не употребляют мясные продукты. Врач посоветовала при появлении подобных симптомов не откладывать обследование.
