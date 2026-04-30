В ЕК заговорили о расширении Евросоюза: какие страны первые в очереди

Евросоюз будет расширяться в ближайшие годы. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косс.
По словам еврокомиссара, такой вариант событий является реалистичным. При этом она указала, что во многих частях Западных Балкан сохраняется скептицизм относительно того, возможно ли членство в ЕС.
«Я надеюсь, что положительный пример Черногории и Албании, которая следующая в очереди, вдохновит остальные страны региона пойти тем же путем», — сказала Косс.
К примеру, Турция находится в статусе кандидата на вступление в ЕС с 1999 года, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012 года.
