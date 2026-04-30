В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате 13-й зарплаты к 1 мая

Депутаты от партии «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым в четверг, 30 апреля, внесли в Государственную думу законопроект, которым предлагается ввести ежегодную выплату 13-й зарплаты работникам к 1 мая — Дню Весны и Труда.
По словам авторов инициативы, размер такой премии можно установить равным среднему заработку сотрудника. Нововведение позволит укрепить социальные гарантии, повысить уровень материального обеспечения граждан и будет способствовать реализации принципов справедливости в трудовых отношениях.
— В советской традиции этот день отмечался как Международный день солидарности трудящихся, и это хороший повод и сегодня объединить и поддержать людей труда, показать внимание и заботу о них со стороны государства и общества, — передает слова Миронова РИА Новости.
Ранее предприниматель Олег Дерипаска, который призвал россиян перейти на шестидневный график работы с 08:00 до 20:00, оценил реакцию в обществе на свое предложение.
Федерация независимых профсоюзов России не поддержала идею введения шестидневной рабочей недели в стране. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудники Кремля нередко работают по ночам, в выходные и иногда практически круглые сутки.
Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов также высказался об идее Олега Дерипаски о введении шестидневной рабочей недели.