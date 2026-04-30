«Флагман» потребовал расторжения концессии на сортировочный комплекс в Курске

По данным Rusprofile, ООО «Флагман-Курск» зарегистрировано в Курской области в июне 2022 года для обработки и утилизации неопасных отходов. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректор — Андрей Мазницын. Единственный владелец — председатель совета директоров ГК «Флагман» Константин Подшивалов. По итогам 2025 года общество отчиталось о нулевой выручке и убытке в 36 млн руб.