Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон опроверг слух о намерении запросить 200 млрд долларов на войну с Ираном

Хегсет заявил, что Пентагон не намерен обращаться в Конгресс за дополнительным финансированием.

Источник: Комсомольская правда

Военный министр США Пит Хегсет официально опроверг слухи о том, что американское руководство собирается попросить у Конгресса дополнительные 200 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана. Соответствующее заявление он сделал в ответ на вопрос сенатора-демократа.

Сенатор Кирстен Джиллибранд от штата Нью-Йорк в ходе слушаний в сенатском комитете по вооруженным силам попросила главу Пентагона прокомментировать данные о готовящемся запросе на такое финансирование. В ответ на это Хегсет заявил, что его ведомство не обращалось с просьбой о выделении 200 миллиардов долларов.

Глава Пентагона также добавил, что не знает, откуда собеседница взяла эту сумму, и посоветовал ей осторожнее выбирать источники новостей.

Напомним, что американские военные уже потратили 25 миллиардов долларов на боевые действия против Ирана. Об этом ранее официально сообщил исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст.

По словам Херста, основная часть этих средств была направлена на закупку и производство боеприпасов. Он уточнил, что речь идет именно о текущих расходах на данный момент.

