«Я еле уворачивался от ударов»: в Багратионовском районе конфликт соседей закончился нападением с топором (видео)

В Багратионовском районе между соседями произошёл конфликт из-за границ участка. Попытки решить вопрос миром в течение нескольких месяцев не увенчались успехом. В итоге разборки закончились нападением с топором на 44-летнего Алексея. Мужчина рассказал «Клопс» о случившемся.
Около полутора лет назад Алексей купил дом в одном из посёлков Багратионовского района. Это был один из трёх домов, расположенных по соседству и принадлежавших одной семье.
"Нам продала дом девушка, а её мама жила в соседнем доме — то есть, одна семья. Между ними не было общего забора. Из-за этого у нас с её мамой начали возникать вопросы, связанные с границами участка. Старался всё решить мирно, не хотел с ними ругаться.
Рядом с нами, но с другой стороны, поселилась пожилая семейная пара. С ними у нас все эти месяцы были спокойные, ровные отношения. Наш участок был посередине — между бабушкой и пенсионерами", — рассказывает Алексей.
Несколько месяцев назад у мужчины начали закрадываться сомнения, он вызвал геодезиста. Выяснилось, что участки поделены неправильно — бабушка ухватила часть территории Алексея, где стоит её гараж.
«А со стороны пенсионеров, наоборот — несколько метров оказались не наши, хоть там забор стоял уже много лет. Мы этого не знали и пять месяцев, что мы тут жили, никто об этом ничего не говорил. Когда я это узнал, пытался с бабушкой всё решить, но она воспринимала мои вопросы в штыки», — рассказывает мужчина.
Вместо того, чтобы размежевать землю и договориться мирно, пенсионерка объявила, что ничего делать не будет. Особенно ей не понравилось, когда Алексей натянул между участками рабицу.
«Она буквально объявила мне войну. Пишет заявления в полицию по надуманным поводам, наговаривает на меня, якобы, я нападаю на неё. Оскорбляет, делает мелкие пакости, показывает “факи”. Пару месяцев назад набросилась на меня и ударила кулаком в лицо. А недавно даже приехали бандиты со мной разбираться, правда сама не сдержалась и в их присутствии обрушилась на меня с бранью и оскорблениями», — рассказывает Алексей.
На днях мужчина увидел объявление о том, что бабушка выставила свой дом на продажу. При этом спорный вопрос так и остался не решён.
А недавно начались проблемы и с соседями с другой стороны. Ещё не зная о проблемах с границами участка, Алексей начал облагораживать территорию. Посадил деревья у забора вторых соседей. Увидев это на днях пенсионер потребовал всё убрать. Мужчины казалось бы мирно поговорили, пришли к выводу, что нужно переставлять забор. А в четверг, 30 апреля, конфликт достиг апогея.
«Сегодня я приехал с работы, встретил соседа. Мы разговорились, сначала спокойно, а потом он перешёл на крики: мол, у тебя на участке помойка, убери свои железки от моего забора. В руках у него дерево, топор и секатор. Я пытался его успокоить: мол, мы же с вами нормально общались. Но пенсионер завёлся и накинулся на меня с топором», — рассказывает Алексей. Мужчина добавил, что все полгода именно с ним были нейтральные отношения — он был спокойным и молчаливым дедом.
Алексей рассказывает, что пенсионер бежал на него, размахивая орудием, а тот еле успевал уворачиваться от ударов. Пенсионер угрожал отрубить ему голову, затем ударил обухом топора по ноге, а развернув острием, ударил по руке.
«На заднем плане кричала его жена, она перепугалась, сама еле ходит. Только сейчас я осознаю масштаб происшествия, потому что он реально мог меня убить или покалечить», — рассказывает Алексей.
Мужчина позвонил в полицию, однако оперативно сотрудники не приехали. Пострадавший будет писать заявление, так как считает, что действия пенсионера попадают под статью угроза убийством или покушение на убийство.
