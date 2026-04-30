Беда не приходит одна. Актриса из «Реальных пацанов» ушла вслед за мамой

В небольшом прикамском городе Лысьва на 56-м году жизни скоропостижно умерла актриса театра драмы Наталья Миронова. Когда вечером 28 апреля она уходила с репетиции в театре, всё было хорошо. На следующий день её ждали на утреннюю репетицию, но она не пришла…
О причине смерти не сообщается, вскрытие еще не проводилось, сообщили perm.aif.ru в театре. Здесь искренне скорбят об ушедшей из жизни коллеге. Все спектакли с участием Натальи Мироновой до завершения театрального сезона отменяются. И это серьезный удар для творческого коллектива, заменить ведущего артиста задача непростая.
В текущем репертуаре театра Миронова играла порядка десяти ролей. Теперь неясно, как быть с участием лысьвенского театра в фестивале театров малых городов России (12+), который пройдет с 26 мая по 3 июня в Сергиевом Посаде.
«Мы должны участвовать в фестивале театров малых городов России, в спектакле у Натальи Александровны роль, и большая роль у её папы. Папа Александр Миронов — тоже заслуженный артист, ему 81 год, но он до сих пор играет у нас в театре. Мы вчера отправили его на скорой, он сейчас находится в больнице, очень тяжело переживает, две недели назад умерла мама Натальи. Смерть самой Натальи Александровны вызвала большой резонанс в городе. Думаю, каждый житель Лысьвы хотя бы раз сходил на спектакль с её участием», — рассказала заместитель директора театра Елена Карева.
В соцсети в театральном паблике под сообщением о смерти Мироновой оставлены сотни сообщений с соболезнованиями. Люди пишут: «Как будто закрыли чёрной шторой окно, в которое лился безграничный, невероятно добрый и прекрасный свет», «Это была такая светлая и прекрасная женщина! Она всегда сияла и озаряла путь для многих», «В расцвете сил, в творческом зените. Это невосполнимая потеря для всего театрального сообщества», «Наталья Александровна была необычайно светлым, чудесным человеком, великолепной актрисой и прекрасным для меня наставником. Я помню, как она меня учила правильно читать стихи».
Миронова родилась и выросла в Лысьве, в театральной семье. В детстве Наталья мечтала стать лётчицей, но однажды пришла в театр «Красный галстук» при Лысьвенском дворце пионеров, которым руководил её папа. Пришла и решила стать актрисой. Окончила Свердловский театральный институт. Служила в Брянском областном театре драмы, Владимирском областном театре драмы, Калининградском молодёжном театре. Но в 1997 году после рождения дочери Наталья с мужем, режиссером Валерием Годуновым, вернулись в Лысьву.
Двенадцать лет назад супруг скоропостижно скончался, но Наталья сохранила жизнерадостность и позитивный настрой. В театре её любили за добрый нрав и готовность поддержать коллег, особенно новичков. «Как мамочка над ними всегда была, помогала, была наставником для них», — отметила Елена Карева. В театре сейчас работает дизайнером дочь Натальи Настя.
При жизни талант Мироновой был отмечен званием «Заслуженной артистки России», дипломами международного фестиваля спектаклей о любви «Свидание на Театральной» (12+), фестиваля «Волшебная кулиса» (12+). За пределами Лысьвы и театрального сообщества Миронову больше знали по участию в знаменитом сериале «Реальные пацаны» (18+), где она сыграла эпизодическую роль. Также она снималась в мелодраме «Дальнобойщики-2» (18+) и фильме «Лифт уходит по расписанию» (12+).
Прощание с заслуженной артисткой России Натальей Мироновой назначено на 3 апреля. Гражданская панихида пройдёт в стенах театра с 10:00 до 11:30. Прощание у гроба и возложение цветов — с 11:30 до 12:00. В 13:30 состоится отпевание в храме Святой Троицы.