Участок синей ветки метро между «Строгино» и «Пятницким шоссе» закрыли до 8 мая

Ограничения ввели на время строительства тоннеля будущей Рублёво-Архангельской ветки, который пройдет вплотную к действующему перегону. Не работают станции «Мякинино», «Волоколамская» и «Митино». Во время закрытия участка «синей» ветки пассажиры могут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, которые будут ходить с 5 часов утра до 2 часов ночи. Автобусы КМ1 ходият с остановками Пятницкое шоссе, Митино, Волоколамская и Тушинская, а автобусы КМ2 — Пятницкое шоссе, Митино, Волоколамская, Мякинино и Строгино. Всего запустили около 130 автобусов, которые ходят с интервалом от 1 минуты.