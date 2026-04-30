Эксперт Соколов объяснил, почему Трамп решил сократить контингент США в Германии

Президент США Дональд Трамп в контексте разногласий с канцлером Германии Фридрихом Мерцем вновь начал говорить о планах по сокращению американского военного контингента на немецкой территории. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

По словам эксперта, определенная коррекция численности войск США в Германии возможна, однако наиболее важные инфраструктурные объекты, вероятно, не будут затронуты.

— Данное решение будет соответствовать тренду на «европеизацию» НАТО — усилению присутствия представителей ЕС на руководящих позициях в альянсе, — передает слова эксперта Новости Mail.

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев также прокомментировал слова Дональда Трампа о сокращении американского военного контингента в Германии.

До этого зарубежные СМИ сообщили, что встреча Дональда Трампа с Марком Рютте в Белом доме состояла из сплошного потока оскорблений в адрес генерального секретаря НАТО. Президент США использовал эту встречу как возможность выплеснуть свое разочарование по поводу отказа Европы участвовать в войне с Ираном.

