Пригласившая на свадьбу российских звезд украинка резко ответила хейтерам

Выступления Валерия Меладзе и Максима Галкина* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на роскошной свадьбе украинки Ники Кузнецовой во Франции стали поводом для скандала. Пользователи соцсетей осудили молодоженов за растрату средств, оценив размах гуляний в $5−6 млн.
По мнению многих комментаторов, такие суммы было бы правильнее направить на помощь переселенцам или лечение больных детей.
На волну негатива девушка решила ответить лично, выбрав для общения с критиками русский язык.
В соцсетях она заявила, что ей «ни холодно, ни жарко» от того, что о ней думают. Она отметила, что многие люди высказывают свои желчные мнения, которые абсолютно никому не интересны, кроме них самих.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился с призывом проверить финансовые счета известного российского певца Валерия Меладзе. Поводом для этого стало выступление артиста на свадебном торжестве пары из Украины.
