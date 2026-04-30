Пригласившая на свадьбу российских звезд украинка резко ответила хейтерам

Выступления Валерия Меладзе и Максима Галкина* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на роскошной свадьбе украинки Ники Кузнецовой во Франции стали поводом для скандала. Пользователи соцсетей осудили молодоженов за растрату средств, оценив размах гуляний в $5−6 млн.

По мнению многих комментаторов, такие суммы было бы правильнее направить на помощь переселенцам или лечение больных детей.

На волну негатива девушка решила ответить лично, выбрав для общения с критиками русский язык.

В соцсетях она заявила, что ей «ни холодно, ни жарко» от того, что о ней думают. Она отметила, что многие люди высказывают свои желчные мнения, которые абсолютно никому не интересны, кроме них самих.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился с призывом проверить финансовые счета известного российского певца Валерия Меладзе. Поводом для этого стало выступление артиста на свадебном торжестве пары из Украины.

*внесен Минюстом РФ в список иноагентов.