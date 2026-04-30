Жюри Венецианской биеннале искусства подало в отставку

Международное жюри 61-й Венецианской биеннале искусства во главе с бразильским куратором Соланж Оливейра Фаркас в полном составе подало в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте дирекции биеннале.
«Сегодня были приняты заявления об отставке от международного жюри 61-й Международной выставки искусства», — говорится в сообщении на сайте.
Примечательно, что причины такого решения официально не разъясняются. Отметим, что соответствующее решение принято за девять дней до официального открытия.
Ранее сообщалось, что жюри Венецианской биеннале отказало России и Израилю в участии в конкурсе на награды для художников. В среду, 29 апреля, стало известно, что Министерство культуры Италии направит инспекторов в Фонд Венецианской биеннале, проверив финансовую отчетность фонда и документы российских, иранских и израильских павильонов.