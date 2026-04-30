Жюри Венецианской биеннале искусства подало в отставку

Ранее сообщалось, что жюри Венецианской биеннале отказало России и Израилю в участии в конкурсе на награды для художников. В среду, 29 апреля, стало известно, что Министерство культуры Италии направит инспекторов в Фонд Венецианской биеннале, проверив финансовую отчетность фонда и документы российских, иранских и израильских павильонов.