В Пермском крае впервые открылся визит-центр промышленного туризма

Первый визит-центр промышленного туризма открылся в Пермском крае на площадке учебного центра «Становление» в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве по туризму и молодежной политике.
Центр станет единой точкой входа для туристов, бизнес-делегаций и всех, кто интересуется индустриальным прошлым и настоящим Прикамья. Он будет организовывать экскурсии на предприятия региона как с целью профориентации, так и для широкой аудитории.
Визит-центр расположен в исторической части Перми — в микрорайоне Разгуляй, у долины реки Егошихи. В перспективе там появятся сувенирный киоск и выставка продукции местных предприятий, а в учебном цехе на первом этаже будут проводить мастер-классы. На открытии гости стали участниками театрализованного променада «Промышленная одиссея: код Перми» с основателем города Василием Татищевым в сопровождении искусственного интеллекта.
