В Пермском крае впервые открылся визит-центр промышленного туризма

Его сотрудники будут проводить экскурсии на предприятия для всех, кто интересуется индустриальным прошлым и настоящим Прикамья.

Первый визит-центр промышленного туризма открылся в Пермском крае на площадке учебного центра «Становление» в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве по туризму и молодежной политике.

Центр станет единой точкой входа для туристов, бизнес-делегаций и всех, кто интересуется индустриальным прошлым и настоящим Прикамья. Он будет организовывать экскурсии на предприятия региона как с целью профориентации, так и для широкой аудитории.

Визит-центр расположен в исторической части Перми — в микрорайоне Разгуляй, у долины реки Егошихи. В перспективе там появятся сувенирный киоск и выставка продукции местных предприятий, а в учебном цехе на первом этаже будут проводить мастер-классы. На открытии гости стали участниками театрализованного променада «Промышленная одиссея: код Перми» с основателем города Василием Татищевым в сопровождении искусственного интеллекта.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.