В мае в Ростовской области изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщает СКЖД.
Изменения вызваны ремонтными работами на путях 8 и 11 мая. Из-за них поезд № 6364 сообщением Кутейниково — Лихая отправится в путь не в 14.53, как указано в расписании, а на 28 минут позже. Кроме того, поезд № 6158, следующий по маршруту Лихая — Ростов, повезет пассажиров не в 18.12, а спустя 28 минут. Соответственно, оба прибудут на конечную станцию позже запланированного времени.
В СКЖД напомнили, что электрички следуют со всеми остановками согласно графику. Узнать актуальное расписание можно на сайте компании, а также у билетных кассиров и на информационных табло.
