Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области изменится расписание пригородных поездов

Изменения в графике движения электричек под Ростовом вызвано ремонтными работами.

Источник: Комсомольская правда

В мае в Ростовской области изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщает СКЖД.

Изменения вызваны ремонтными работами на путях 8 и 11 мая. Из-за них поезд № 6364 сообщением Кутейниково — Лихая отправится в путь не в 14.53, как указано в расписании, а на 28 минут позже. Кроме того, поезд № 6158, следующий по маршруту Лихая — Ростов, повезет пассажиров не в 18.12, а спустя 28 минут. Соответственно, оба прибудут на конечную станцию позже запланированного времени.

В СКЖД напомнили, что электрички следуют со всеми остановками согласно графику. Узнать актуальное расписание можно на сайте компании, а также у билетных кассиров и на информационных табло.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.