Что скрывает арктический снег: российские ученые нашли источник токсичного вещества

Российские ученые нашли возможный источник токсичного вещества, которое ранее обнаружили в арктическом снеге. Речь идет о пиридине и его производных — соединениях с резким запахом, которые относятся к веществам высокой опасности, рассказали специалисты Центра коллективного пользования научным оборудованием «Арктика» САФУ. Об этом пишет mk.ru.
Исследователи пришли к выводу, что появление этого вещества в Арктике нельзя объяснить только промышленными выбросами. Они уточнили, что перенос от заводов слишком слабый, чтобы объяснить найденные концентрации, поэтому ученые начали искать более масштабный источник. Им оказались природные процессы горения биомассы.
В ходе работы специалисты рассмотрели различные варианты и сосредоточились на тлении торфа. Именно такие пожары происходят в разных регионах мира, включая Россию и страны Юго-Восточной Азии. При сгорании больших объемов торфа в атмосферу попадают тысячи химических соединений.
В масштабах планеты их выбросы от торфяных пожаров могут многократно превышать объемы промышленного производства. Специалисты также отмечают, что к таким пожарам приводит потепление климата, засуха и осушение болот.
