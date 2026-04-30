В Петербурге прошла сезонная школа «Плавучего университета»

Всероссийская научно-образовательная программа «Плавучий университет» прошла в Санкт-Петербурге в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Санкт-Петербургском государственном университете.
Мероприятие объединило более 120 молодых ученых, интересующихся изучением океана, из 11 российских городов, а также из белорусского города Гродно. В рамках зимней школы прошел трек для старшеклассников «Как и зачем мы изучаем океан: где учиться и работать», который посетили 16 учеников 9−11-х классов из семи городов России. Для них провели лекции о морских экспедициях, полярных исследованиях и геофизических методах, а также экскурсию в Палеонтологический музей и командную квиз-игру.
На открытии основного трека выступили представители «Газпром нефти». Как отметил руководитель программы по работе с научным сообществом компании Михаил Раджабов, совместно с Передовой инженерной школой СПбГУ выстраиваются программы, чтобы студенты получали фундаментальные знания и реальные практические навыки.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.