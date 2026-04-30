В Петербурге прошла сезонная школа «Плавучего университета»

Мероприятие объединило более 120 молодых ученых, интересующихся изучением океана, из 11 российских городов, а также из белорусского города Гродно. В рамках зимней школы прошел трек для старшеклассников «Как и зачем мы изучаем океан: где учиться и работать», который посетили 16 учеников 9−11-х классов из семи городов России. Для них провели лекции о морских экспедициях, полярных исследованиях и геофизических методах, а также экскурсию в Палеонтологический музей и командную квиз-игру.