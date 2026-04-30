Ульянов сообщил, что обсудил с главой МАГАТЭ Гросси Украину и Иран

Ульянов сообщил, что встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Источник: Комсомольская правда

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси во вторник и обсудил вопросы, связанные с Украиной и Ираном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Ульянова, они встретились с генеральным директором МАГАТЭ в четверг, 30 апреля, сразу после его возвращения из Нью-Йорка, где он участвовал в открытии обзорной конференции ДНЯО.

«Мы обменялись мнениями по поводу обзорной конференции, ситуации вокруг Украины и Ирана», — написал Ульянов.

Как ранее писал KP.RU, в Москве прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Гросси. Стороны обсудили вопросы взаимодействия РФ с МАГАТЭ, а также темы международной повестки, связанные с ядерной безопасностью.

