Главные новости за 30 апреля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Тамбовские газовики подал иск к регоператору по обращению с отходами АО «Тамбовская сетевая компания» на 146,7 млн руб. Требования основаны на задолженности по девяти договорам поставки за 2022 год. Заявление пока оставлено без движения из-за неуплаты госпошлины. Всего с 2016 года Газпром подавал к «ТСК» 17 исков, в середине апреля с ответчика уже взыскали 95,7 млн руб. задолженности по восьми контрактам.