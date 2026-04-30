Родственникам передали останки в виде «каши»: новые детали трагедии с батискафом «Титан»

Спустя почти три года после страшной катастрофы в Атлантическом океане родственникам погибших пассажиров батискафа «Титан» передали их останки. Трагедия, за которой в 2023 году затаив дыхание следил весь мир, получила новое шокирующее продолжение. Об этом пишет британская газета The Guardian.
Напомним, на борту аппарата, который направлялся к обломкам «Титаника», находились пять человек. Среди них были пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. Их родственница Кристин Давуд впервые рассказала журналистам о том, в каком состоянии находились останки.
По словам госпожи Давуд, тела погибших им вернули в маленьких контейнерах. Она призналась, что увиденное напоминало «кашу»: чудовищное давление на глубине почти четыре километра буквально разрушило людей. Экспертам потребовались долгие месяцы, чтобы провести сложнейший анализ ДНК.
Специалисты выяснили, что часть биологических фрагментов была настолько перемешана, что идентифицировать их уже не удастся. Причиной этого стала мгновенная имплозия — корпус «Титана» не выдержал давления и схлопнулся за доли секунды. По мнению экспертов, пассажиры просто не успели ничего осознать, а значит, не мучились от ужаса и боли.
Для родственников это утешение остаётся единственным. Связь с подлодкой пропала уже через 1 час 45 минут после погружения. Позже выяснилось, что разработчик аппарата из компании OceanGate не раз игнорировал тревожные предупреждения о рисках.
Напомним, что вместе с Шахзадой и Сулейманом Давудами погибли исследователь Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и гендиректор компании-оператора Стоктон Раш. Изначально спасатели надеялись на акустические сигналы со дна океана, предполагая, что выжившие стучат по стенам. Однако окончательный вердикт экспертов был неутешителен: всех пятерых убила не вода, а само конструктивное разрушение батискафа.